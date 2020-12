Variante Covid, 23 mutazioni in poco tempo/ Rezza: "Non altera efficacia vaccini" (Di lunedì 21 dicembre 2020) Variante Covid, trovate 23 mutazioni in poche settimane. Di solito avvengono una o due mutazioni al mese. "Non altera efficacia vaccini", assicura il professor Giovanni Rezza Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 21 dicembre 2020), trovate 23in poche settimane. Di solito avvengono una o dueal mese. "Non", assicura il professor Giovanni

Corriere : ???? La variante trovata nel Regno Unito è già in Olanda. Il commento dell'Oms - CottarelliCPI : Ora c'è pure la variante inglese del Covid. Restano solo 10 giorni alla fine di questo 2020...non se ne può più!!! - Agenzia_Ansa : #Covid: un caso della nuova variante anche nei Paesi Bassi, l'Olanda sospende i voli dal Regno Unito - Stefano09062331 : #variantecovid Londra resiste su Honk Kong e gli arriva la variante COVID. - KatyTolbert3 : RT @SkyTG24: La mutazione inglese del #coronavirus avrebbe una trasmissibilità molto maggiore, il 70% in più. Un caso è stato rilevato in #… -