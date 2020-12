Roma, in barba ai decreti assembrati in un locale. Chiuso club privè (Di domenica 20 dicembre 2020) Un club privé è stato Chiuso ieri sera dalle pattuglie della Polizia locale di Roma Capitale: gli agenti hanno trovato all’interno del locale, sito nel quartiere Appio Latino, una decina di persone, identificate e sanzionate ai sensi della normativa a tutela della salute pubblica. Per il locale è scattata la chiusura e il gestore é stato perseguito per violazione delle disposizioni anti contagio e per altre irregolarità amministrative riscontrate nel corso dei controlli. Questo è solo l’ultimo degli interventi della Polizia locale in questo fine settimana prefestivo, nel corso del quale il Comando Generale ha disposto un rafforzamento dei controlli con l’impiego di oltre 1200 agenti in strada. Le verifiche hanno riguardato in modo particolare le aree soggette a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 20 dicembre 2020) Unprivé è statoieri sera dalle pattuglie della PoliziadiCapitale: gli agenti hanno trovato all’interno del, sito nel quartiere Appio Latino, una decina di persone, identificate e sanzionate ai sensi della normativa a tutela della salute pubblica. Per ilè scattata la chiusura e il gestore é stato perseguito per violazione delle disposizioni anti contagio e per altre irregolarità amministrative riscontrate nel corso dei controlli. Questo è solo l’ultimo degli interventi della Poliziain questo fine settimana prefestivo, nel corso del quale il Comando Generale ha disposto un rafforzamento dei controlli con l’impiego di oltre 1200 agenti in strada. Le verifiche hanno riguardato in modo particolare le aree soggette a ...

Un 18enne tunisino è finito in manette per resistenza e lesioni, mentre una 16enne e stata affidata ai locali servizi sociali ...