Halo va in pensione su Xbox 360 (Di domenica 20 dicembre 2020) Microsoft e 343 Industries annunciano ufficialmente che Halo andrà in pensione su Xbox 360 a partire da Dicembre 2021. I server verranno definitivamente spenti a partire dal prossimo anno. Halo non funzionerà più online su Xbox 360 nel 2021 A seguire la breve dichiarazione dell’azienda, la quale ha motivato la decisione di spegnere i server: Dopo aver visto un drastico calo del tempo trascorso dai giocatori su Xbox 360, abbiamo preco la decisione di spegnere i server. I giocatori potranno continuare a partecipare a sessioni online in tutti i giochi della serie Halo su Xbox 360 fino a Dicembre 2021. I giochi naturalmente continueranno ad essere disponibili Offline, il che significa che potrete giocare la campagna, ma i server online ... Leggi su gamerbrain (Di domenica 20 dicembre 2020) Microsoft e 343 Industries annunciano ufficialmente cheandrà insu360 a partire da Dicembre 2021. I server verranno definitivamente spenti a partire dal prossimo anno.non funzionerà più online su360 nel 2021 A seguire la breve dichiarazione dell’azienda, la quale ha motivato la decisione di spegnere i server: Dopo aver visto un drastico calo del tempo trascorso dai giocatori su360, abbiamo preco la decisione di spegnere i server. I giocatori potranno continuare a partecipare a sessioni online in tutti i giochi della seriesu360 fino a Dicembre 2021. I giochi naturalmente continueranno ad essere disponibili Offline, il che significa che potrete giocare la campagna, ma i server online ...

tech_gamingit : Halo va in pensione su Xbox 360 - oOShinobi777Oo : Halo va in pensione su Xbox 360 - infoitscienza : Halo: i server Xbox 360 andranno in pensione, ecco quando - Info_e_Games : Halo: i server Xbox 360 andranno in pensione - -

Ultime Notizie dalla rete : Halo pensione Halo: i server Xbox 360 andranno in pensione, ecco quando Tom's Hardware Italia Halo: i server Xbox 360 andranno in pensione, ecco quando

Dopo anni di onorata carriera i server dedicati alle versioni Legacy di Halo (ovvero quelle su Xbox 360) si preparano a chiudere i battenti.

Halo The Master Chief Collection: trailer celebrativo per l'aggiornamento Xbox Series X/S

Un trailer celebra la versione ottimizzata per le console di nuova generazione Microsoft di Halo The Master Chief Collection.

Dopo anni di onorata carriera i server dedicati alle versioni Legacy di Halo (ovvero quelle su Xbox 360) si preparano a chiudere i battenti.Un trailer celebra la versione ottimizzata per le console di nuova generazione Microsoft di Halo The Master Chief Collection.