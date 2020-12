Giulio Regeni, Patrick Zaki: la solidarietà non va in lockdown. Il Governo sì (Di domenica 20 dicembre 2020) Cosa però di cui continuiamo, noi di Globalist, ad avere seri dubbi, anche alla luce di un patto sottotraccia tra Roma e Il Cairo di cui si continua insistentemente a parlare in ambienti informati: ... Leggi su globalist (Di domenica 20 dicembre 2020) Cosa però di cui continuiamo, noi di Globalist, ad avere seri dubbi, anche alla luce di un patto sottotraccia tra Roma e Il Cairo di cui si continua insistentemente a parlare in ambienti informati: ...

EP_President : Oggi l'@Europarl_IT ha detto all'Egitto: nessun compromesso su verità, giustizia e diritti umani. Vogliamo verità… - Corriere : L’avvocato di Regeni: «Sogno Giulio che cammina, so che gli daremo giustizia» - Tg3web : Il Parlamento Europeo in seduta plenaria ha approvato una risoluzione sui diritti umani in Egitto. Citati, esplicit… - maponi : RT @ninaverdelli: La verità sul caso Giulio Regeni. ?@CarloVerdelli? - globalistIT : -