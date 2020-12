Dopo Leao, ecco il record di McTominay: doppietta nei primi tre minuti di partita (Di domenica 20 dicembre 2020) Una giornata caratterizzata dalle marcature a freddo. Dopo il gol record di Leao contro il Sassuolo, in Premier League è arrivata la risposta: in Manchester United-Leeds il centrocampista dei Red Devils Scott McTominay ha messo a segno una doppietta nei primi tre minuti nella gara vinta 6-2 contro il Leeds. Il primo gol è arrivato Dopo un minuto e sei secondi, il secondo Dopo due minuti e 49 secondi. David Zurutuza nel 2012 fece qualcosa di simile: due gol nei primi tre minuti di Real Sociedad-Sporting Gijon. Foto: goolfm.net L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 20 dicembre 2020) Una giornata caratterizzata dalle marcature a freddo.il goldicontro il Sassuolo, in Premier League è arrivata la risposta: in Manchester United-Leeds il centrocampista dei Red Devils Scottha messo a segno unaneitrenella gara vinta 6-2 contro il Leeds. Il primo gol è arrivatoun minuto e sei secondi, il secondoduee 49 secondi. David Zurutuza nel 2012 fece qualcosa di simile: due gol neitredi Real Sociedad-Sporting Gijon. Foto: goolfm.net L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Dopo Leao Leao gol da record in Serie A, segna dopo 6 secondi in Sassuolo-Milan Sport Fanpage Non solo Rafael Leao: McTominay da record, 2 gol nei primi 3 minuti

Domenica 20 dicembre resterà negli annali, una giornata da record. Primati raggiunti da Rafael Leao e Scott McTominay, militanti rispettivamente tra le fila del Milan e del Manchester United ...

Piol: "Gol Leao? Abbiamo 4-5 schemi su calcio d'avvio"

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - "Il gol di Leao? Abbiamo 4-5 schemi sul calcio d'avvio. Sì, era preparato". Il tecnico del Milan Stefano Pioli spiega come è nato il gol da ...

