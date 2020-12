De Petris Leu | ' Non ringrazieremo mai abbastanza Nedo Fiano'

Agenparl : DL SICUREZZA. DE PETRIS (LEU): ?FINALMENTE ABROGATI DECRETI VERGOGNA. GRAVE CHE PARTE DELL'OPPOSIZIONE ABBIA CERCAT… - cocchi2a : RT @MarcoTastardi: 'La liberazione è frutto dell’iniziativa del presidente del Consiglio e del ministro degli Esteri, che si sono mossi con… - MarcoTastardi : 'La liberazione è frutto dell’iniziativa del presidente del Consiglio e del ministro degli Esteri, che si sono moss… - Agenparl : LIBIA. DE PETRIS (LEU): LIBERAZIONE PESCATORI E' BELLISSIMA NOTIZIA - - LuciaLaVita1 : RT @SI_sinistra: Cabina di regia, De Petris-LeU: 'Struttura necessaria ma dentro la PA, la critica di #Renzi viene da chi ha spolpato i min… -

Ultime Notizie dalla rete : Petris Leu

Il Tempo

Non lo ringrazieremo mai abbastanza per questo. All'amico Emanuele Fiano e a tutta la famiglia va la mia più sincera e commossa vicinanza". Lo dichiara la senatrice Loredana De Petris, presidente del ...Dopo due giorni di rissa contina in aula, che ha visto qualcuno finire in infermeria, il Dl è legge. I 5 stelle pentiti: «Le norme leghiste hanno creato più insicurezza e più irregolari» ...