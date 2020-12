Atalanta-Roma 4-1, Fonseca: “Secondo tempo giocato da ragazzini” (Di domenica 20 dicembre 2020) “Se ha pesato l’aver giocato giovedì? Non voglio cercare alibi. La squadra ha giocato un primo tempo con grande intensità, nella ripresa siamo scesi in campo come dei ragazzini”. Queste le dichiarazioni di Paulo Fonseca dopo la sconfitta in rimonta subita dalla sua Roma per 4-1 sul campo dell’Atalanta. Un calo di aggressività dei giallorossi che ha fatto infuriare il tecnico portoghese: “Vogliamo vincere tutte le partite. Se avessimo mantenuto l’atteggiamento del primo tempo, avremmo avuto chance – ha spiegato ai microfoni di Sky Sport – Ma giocando così è troppo difficile. Problema di maturità? Può essere. Ma quel che ha pesato oggi è stato il cambio di atteggiamento. Siamo stati poco aggressivi e ci siamo abbassati senza motivo. Senza aggressività ... Leggi su sportface (Di domenica 20 dicembre 2020) “Se ha pesato l’avergiovedì? Non voglio cercare alibi. La squadra haun primocon grande intensità, nella ripresa siamo scesi in campo come dei”. Queste le dichiarazioni di Paulodopo la sconfitta in rimonta subita dalla suaper 4-1 sul campo dell’. Un calo di aggressività dei giallorossi che ha fatto infuriare il tecnico portoghese: “Vogliamo vincere tutte le partite. Se avessimo mantenuto l’atteggiamento del primo, avremmo avuto chance – ha spiegato ai microfoni di Sky Sport – Ma giocando così è troppo difficile. Problema di maturità? Può essere. Ma quel che ha pesato oggi è stato il cambio di atteggiamento. Siamo stati poco aggressivi e ci siamo abbassati senza motivo. Senza aggressività ...

