Suarez avrebbe ammesso di aver conosciuto i contenuti dell’esame

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 19 dicembre 2020) Luisconfermato alla Procura di Perugia diprima della prova d`esame idella stessa. L`uruguaiano dell`Atletico è stato ascoltato oggi come persona informata dei fatti dai magistrati di Perugia che indagano sul suo esame sostenuto all`Università per Stranieri di Perugia, propedeutico per l'ottenimento della cittadinanza.è intervenuto in videoconferenza, nell`ambito di una rogatoria internazionale avviata dalla procura guidata da Raffaele Cantone.nel colloquio con i magistrati è stato assistito dal suo manager e avvocato. Anche il manager, scrive la Gazzetta dello sport online, è stato ascoltato dai magistrati perugini sempre come persona informata dei fatti.