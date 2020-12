Soliti Ignoti – Speciale Telethon in prima serata su Rai 1 (Di sabato 19 dicembre 2020) Su Rai 1 arriva l’appuntamento del sabato con Soliti Ignoti – Speciale Telethon, che va a concludere lo Speciale del game show condotto da Amadeus con ospiti tantissimi vip pronti a giocarsi una partita per devolvere il ricavato in beneficenza. L’appuntamento è per questo sabato, 19 dicembre 2020, su Rai 1 chiudendo quindi questa Speciale maratona benefica dedicata a Telethon insieme ad Amadeus e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. La puntata, girata al teatro delle Vittorie, ospiterà tantissimi vip. Vediamo cosa sappiamo di questa puntata. Anticipazioni Tanti saranno i vip che giocheranno la partita e si cimenteranno con l’indagine per indovinare il maggior numero d’identità e vincere quindi il montepremi che sarà poi devoluto interamente a ... Leggi su tpi (Di sabato 19 dicembre 2020) Su Rai 1 arriva l’appuntamento del sabato con, che va a concludere lodel game show condotto da Amadeus con ospiti tantissimi vip pronti a giocarsi una partita per devolvere il ricavato in beneficenza. L’appuntamento è per questo sabato, 19 dicembre 2020, su Rai 1 chiudendo quindi questamaratona benefica dedicata ainsieme ad Amadeus e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. La puntata, girata al teatro delle Vittorie, ospiterà tantissimi vip. Vediamo cosa sappiamo di questa puntata. Anticipazioni Tanti saranno i vip che giocheranno la partita e si cimenteranno con l’indagine per indovinare il maggior numero d’identità e vincere quindi il montepremi che sarà poi devoluto interamente a ...

