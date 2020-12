Natale in zona rossa. Ecco le multe (salatissime) per chi viola le norme del decreto: cosa non è consentito fare (Di sabato 19 dicembre 2020) Natale Covid, multe salatissime per chi trasgredisce. In seguito alla conferenza stampa andata in onda per mettere ordine al calendario delle festività, tra divieti e restrizioni, alcune domande sono lecite tanto quanto le risposte che meritano. Lo scopo è quello di scongiurare una terza ondata del virus, e proprio per questo le multe possono toccare le stelle per tutti i trasgressori che non si atterranno a quanto previsto per legge. Come affermato dal Premier Giuseppe Conte in conferenza stampa, la democrazia non prevede che la legge entri dentro le case degli italiani. Una chiamata, quella da parte del Governo, alla coscienza individuale e collettiva, che dovrà comunque osservare scrupolosamente quanto emanato per nuove disposizioni anti-contagio. Ma se dentro le case private non ci sono divieti, nulla potrebbe ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 19 dicembre 2020)Covid,per chi trasgredisce. In seguito alla conferenza stampa andata in onda per mettere ordine al calendario delle festività, tra divieti e restrizioni, alcune domande sono lecite tanto quanto le risposte che meritano. Lo scopo è quello di scongiurare una terza ondata del virus, e proprio per questo lepossono toccare le stelle per tutti i trasgressori che non si atterranno a quanto previsto per legge. Come affermato dal Premier Giuseppe Conte in conferenza stampa, la democrazia non prevede che la legge entri dentro le case degli italiani. Una chiamata, quella da parte del Governo, alla coscienza individuale e collettiva, che dovrà comunque osservare scrupolosamente quanto emanato per nuove disposizioni anti-contagio. Ma se dentro le case private non ci sono divieti, nulla potrebbe ...

