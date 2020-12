Gigi D’Alessio “Albano me l’ha scippata” | l’ammissione stupisce i fan

Leggi su chenews

(Di sabato 19 dicembre 2020) Emozioni a The Voice Senior con Antonella Clerici: l’interpretazione di un concorrente lascia senza parole: “meCarrisi (fonte foto: YouTube – The Voice of Italy)Nuovo seguitissimo appuntamento con The Voice Senior, il programma dal grande successo condotto su Rai 1 da Antonella Clerici, che fa della musica e dal talento i suoi punti forti: Una trasmissione che sta facendo parlare, e molto bene, di sé, mediante le sorprese e la bravura mostrata dai concorrenti nelle puntate fin qui andate in onda. In onda infatti, stasera, il quarto appuntamento per quanto la trasmissione, arrivata finalmente alla semifinale che promette di incantare e lasciare senza fiato il folto e ...