Fiamme in un ospedale turco: 8 morti (Di sabato 19 dicembre 2020) Otto pazienti ricoverati in terapia intensiva sono morti dopo che un incendio è divampato nell'ospedale Covid di Sanko (Turchia). Incendio in un ospedale Covid in Turchia, respiratore esploso: 8 vittime su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 19 dicembre 2020) Otto pazienti ricoverati in terapia intensiva sonodopo che un incendio è divampato nell'Covid di Sanko (Turchia). Incendio in unCovid in Turchia, respiratore esploso: 8 vittime su Notizie.it.

itapress24 : #Turchia, fiamme in un ospedale #Covid: 8 morti. Un incendio scoppiato per l'esplosione di un respiratore nel repa… - TelevideoRai101 : Turchia, fiamme ospedale Covid: 8 morti - Giacinto_Bruno : Fiamme nell’alloggio dell’ex assessore regionale Franco Ripa (morto nella notte in ospedale) a Caragl… - StampaCuneo : Fiamme nell’alloggio dell’ex assessore regionale Franco Ripa (morto nella notte in ospedale) a Caraglio: la moglie… - veneziatoday : Appartamento in fiamme: vigili del fuoco salvano disabile, ma muore poco dopo in ospedale -