È stato condannato a otto anni Pietro Genovese, che un anno fa investì e uccise due ragazze 16enni in Corso Francia a Roma

Pietro Genovese, il 21enne che un anno fa investì e uccise due ragazze 16enni in Corso Francia a Roma, mentre viaggiava a bordo di un suv, è stato condannato a 8 anni di reclusione in primo grado per duplice omicidio stradale.

