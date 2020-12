Crotone, Stroppa: «Partita sporca. Non basta essere belli» (Di sabato 19 dicembre 2020) Giovanni Stroppa, allenatore della Crotone, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Crotone: le sue dichiarazioni Giovanni Stroppa, tecnico del Crotone, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Serie A contro la Sampdoria. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU SAMP NEWS 24 Partita – «Innanzitutto dobbiamo imparare a vincere i duelli e tenere la palla meglio. Credo che la squadra sotto l’aspetto delle idee e del gioco va bene. Non basta quanto fatto. Abbiamo avuto delle opportunità che non abbiamo sfruttato nel primo tempo e ci sono delle responsabilità sui gol che prendiamo a difesa schierata. Si può fare molto meglio. Sappiamo, perché lo abbiamo visto, che quando siamo determinati e attenti riusciamo a fare bene. ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 dicembre 2020) Giovanni, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il: le sue dichiarazioni Giovanni, tecnico del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Serie A contro la Sampdoria. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU SAMP NEWS 24– «Innanzitutto dobbiamo imparare a vincere i duelli e tenere la palla meglio. Credo che la squadra sotto l’aspetto delle idee e del gioco va bene. Nonquanto fatto. Abbiamo avuto delle opportunità che non abbiamo sfruttato nel primo tempo e ci sono delle responsabilità sui gol che prendiamo a difesa schierata. Si può fare molto meglio. Sappiamo, perché lo abbiamo visto, che quando siamo determinati e attenti riusciamo a fare bene. ...

