Cade assieme al cavallo per 50 metri sul Monte di Ragogna (Di domenica 20 dicembre 2020) Un uomo di Basaldella è precipitato per cinquanta metri lungo un burrone a margine della strada forestale che stava percorrendo in sella al suo cavallo assieme ad una compagnia di amici. A tradirlo sono stati dei rami sporgenti di piante piegate dal maltempo. Il cavaliere per evitarle e aggirarle si è sporto troppo sul ciglio della stessa pista forestale, provocando la caduta sua e dell’animale che si é fermato un centinaio di metri sotto la pista. Sul posto è arrivato in pochi minuti l’elisoccorso regionale dal quale il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino è stato calato con una prima verricellata assieme al medico e, dato che il posto era particolarmente boscoso e impervio, si è resa necessaria una verricellata in più per riportare subito il medico a bordo e quindi una ultima verricellata ... Leggi su udine20 (Di domenica 20 dicembre 2020) Un uomo di Basaldella è precipitato per cinquantalungo un burrone a margine della strada forestale che stava percorrendo in sella al suoad una compagnia di amici. A tradirlo sono stati dei rami sporgenti di piante piegate dal maltempo. Il cavaliere per evitarle e aggirarle si è sporto troppo sul ciglio della stessa pista forestale, provocando la caduta sua e dell’animale che si é fermato un centinaio disotto la pista. Sul posto è arrivato in pochi minuti l’elisoccorso regionale dal quale il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino è stato calato con una prima verricellataal medico e, dato che il posto era particolarmente boscoso e impervio, si è resa necessaria una verricellata in più per riportare subito il medico a bordo e quindi una ultima verricellata ...

effe_news : Cade assieme al cavallo per cinquanta metri sul Monte di Ragogna. Frattura ad un braccio per l’uomo, mentre il cava… - UdineseTV : Cade assieme al cavallo per cinquanta metri sul.Monte di Ragogna - - salvinimi : @LBoschetti @GuidoCrosetto Quando vedi il tuo vicino che cade in in tombino che fai? Gli dai una mano ad uscire o a… -