Anteprime Una Vita dal 20 al 26 dicembre 2020, Ledesma è un assassino? (Di sabato 19 dicembre 2020) Al fine di eVitare che la madre si sposi con il mezzadro, Emilio tenta il tutto per tutto per trovare informazioni su Ledesma; infatti, escogita un piano dopo aver fatto una scoperta sconvolgente. Finalmente, sembrerebbe proprio che le anticipazioni di Una Vita ci indichino un punto importante in cui sapremo se i due si sposeranno; ma, soprattutto, ciò che ha scoperto il figlio di Alicia: Ledesma ha davvero ucciso alcuni operai? Scopriamolo insieme. Inoltre, vi ricordiamo che la soap opera non andrà in onda solo nei giorni festivi e prefestivi, anche la messa in onda rimane invariata: alle ore 14.10 su Canale 5. Trame Una Vita dal 20 al 26 dicembre 2020, Felipe ritrova Marcia Le festività natalizie non deluderanno i telespettatori di Una Vita che, in ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 19 dicembre 2020) Al fine di ere che la madre si sposi con il mezzadro, Emilio tenta il tutto per tutto per trovare informazioni su; infatti, escogita un piano dopo aver fatto una scoperta sconvolgente. Finalmente, sembrerebbe proprio che le anticipazioni di Unaci indichino un punto importante in cui sapremo se i due si sposeranno; ma, soprattutto, ciò che ha scoperto il figlio di Alicia:ha davvero ucciso alcuni operai? Scopriamolo insieme. Inoltre, vi ricordiamo che la soap opera non andrà in onda solo nei giorni festivi e prefestivi, anche la messa in onda rimane invariata: alle ore 14.10 su Canale 5. Trame Unadal 20 al 26, Felipe ritrova Marcia Le festività natalizie non deluderanno i telespettatori di Unache, in ...

Danilo_Bracco : @Nich_Ferrante il problema è sapere il 18 dicembre cosa si farà una settimana dopo. Il problema è dare in pasto all… - corriere_motori : Le forme sono quelle delle sportive italiane anni Cinquanta, con richiami evidenti alle Maserati da corsa, e i mate… - BimbyItalia : Se state pensando di regalarvi #bimbytm6, la casellina del calendario dell'Avvento #Bimby di oggi è perfetta per vo… - gabrielezagni : @DrApocalypse Ti sembra normale doversi basare sulle anteprime (che spesso sono state disattese)? A me no. E non ho… - thelastslothh : purtroppo ero a casa di una mia amica ma a scriverlo ci metto troppo quindi le anteprime finiscono qui?? #gfvip -