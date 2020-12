Amadeus: come è cominciata la storia con Giovanna Civitillo (Di sabato 19 dicembre 2020) Amadeus è uno dei conduttori più amati e stimati dal pubblico. Il conduttore sta attraversando un periodo d’oro, ricco di amore ed anche professionalmente è un ottimon momento. Amadeus ha conosciuto nel 2003 la sua attuale moglie, Giovanna Civitillo. Era il 2003 quando i due si conoscono dietro le quinte de L’Eredità, lui era il presentatore del game show e lei una ballerina del programma. Giovanna doveva fare un ballo prima di una delle fasi dello show, La Scossa. Appena Amadues vede Giovanna rimane folgorato e dice al regista di farla azzardare un po’ in più. Amadeus in quel periodo ha dichiarato di non essere ben disposto a storie serie, ma di pensare solo a divertirsi. A causa della sua timidezza però Amadues era titubante nel tentare un approccio verso quella ... Leggi su giornal (Di sabato 19 dicembre 2020)è uno dei conduttori più amati e stimati dal pubblico. Il conduttore sta attraversando un periodo d’oro, ricco di amore ed anche professionalmente è un ottimon momento.ha conosciuto nel 2003 la sua attuale moglie,. Era il 2003 quando i due si conoscono dietro le quinte de L’Eredità, lui era il presentatore del game show e lei una ballerina del programma.doveva fare un ballo prima di una delle fasi dello show, La Scossa. Appena Amadues vederimane folgorato e dice al regista di farla azzardare un po’ in più.in quel periodo ha dichiarato di non essere ben disposto a storie serie, ma di pensare solo a divertirsi. A causa della sua timidezza però Amadues era titubante nel tentare un approccio verso quella ...

