Alfonso Signorini gaffe in diretta, il microfono è acceso: "Le te** della Gregoraci…"

GF Vip, gaffe di Alfonso Signorini a microfono aperto. La frase su Elisabetta Gregoraci non è affatto passata inosservata

Ieri sera, venerdì 18 dicembre, è andata in onda un'atra entusiasmante puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata ricca di avvenimenti, che come sempre hanno tenuto incollati i telespettatori allo schermo. Tra le tante dinamiche e vicende capitate, in particolare non è passata inosservata – soprattutto agli utenti su Twitter – una incredibile gaffe del conduttore Alfonso Signorini, che ha pronunciato una frase pensando malauguratamente di avere il microfono silenziato. Le sue parole su Elisabetta Gregoraci sono presto diventate virali sul

