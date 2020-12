Albero di Natale alto 8 metri, fatto all’uncinetto a Forni di Sopra (Di sabato 19 dicembre 2020) Albero di Natale solidale, alto 8 metri, uno dei più alti d’Italia. E’ realizzato con più di 4000 mattonelle lavorate all’uncinetto. E fin qui niente di particolare, non è infatti l’unico.A renderlo tale è invece questa peculiarità: tutte le mattonelle sono state realizzate durante la ferrea quarantena della primavera scorsa quando, obbligate in casa per molte settimane, mani volenterose di donne fornesi e non solo (molte mattonelle sono arrivate anche da altri paesi, alcune addirittura dal Belgio!) hanno dapprima riciclato colorati e vecchi gomitoli riposti da tempo nelle rispettive soffitte e poi, spinte dall’entusiasmo alimentato anche dal passaparola, si sono messe al lavoro. E questo è il risultato! L’obiettivo, sicuramente raggiunto, era quello di sentirsi comunità, una grande ed unita ... Leggi su udine20 (Di sabato 19 dicembre 2020)disolidale,, uno dei più alti d’Italia. E’ realizzato con più di 4000 mattonelle lavorate. E fin qui niente di particolare, non è infatti l’unico.A renderlo tale è invece questa peculiarità: tutte le mattonelle sono state realizzate durante la ferrea quarantena della primavera scorsa quando, obbligate in casa per molte settimane, mani volenterose di donne fornesi e non solo (molte mattonelle sono arrivate anche da altri paesi, alcune addirittura dal Belgio!) hanno dapprima riciclato colorati e vecchi gomitoli riposti da tempo nelle rispettive soffitte e poi, spinte dall’entusiasmo alimentato anche dal passaparola, si sono messe al lavoro. E questo è il risultato! L’obiettivo, sicuramente raggiunto, era quello di sentirsi comunità, una grande ed unita ...

Ultime Notizie dalla rete : Albero Natale L'albero di Natale più tenero: i nomi dei 370 bambini nati quest'anno a Gallarate al posto delle palline La Repubblica La libertà dell’estate, i dubbi dell’autunno e la fregatura sotto l’albero di Natale

E’ arrivata l’estate e tutti ci siamo sentiti liberi. Poi da ottobre inizia la schizofrenia più totale e uno inizia a far fatica ad accettare passivamente decisioni che cambiano di continuo, prese sen ...

Regalo di Natale al Germani: nuovo pulmino per gli ospiti

I donatori hanno regalato alla Fondazione anche un bell’albero di Natale che è stato posizionato nell’atrio di ingresso della struttura. «La fondazione Germani — ha commentato Piccioni — è ...

