Unto the End - recensione

Tornare a casa e riabbracciare la propria famiglia è un concetto semplice e al contempo importante, che può rendere contemporaneamente un uomo orgoglioso e triste. Se però Bilbo Baggins ne "Lo Hobbit" ci ha insegnato qualcosa, è che un viaggio inaspettato è probabilmente l'avventura più entusiasmante che si possa vivere, soprattutto al di fuori della propria caverna. Una volta scoperta la trama sussurrata di Unto the End, ci siamo trovati a nostro agio col lavoro svolto da 2 Ton Studios, gli sviluppatori di questo viaggio tra i ghiacci nelle nefaste terre norrene. In esso vestiamo i panni di un padre, un uomo qualunque che esce a caccia per sfamare la propria famiglia in un ambiente freddo e inospitale, conteso da gruppi di troll e nemici di ogni sorta, in una Midgard affascinante che ci ha spinto a esplorarla attentamente.

I personaggi di Unto the End non hanno nome e la storia che vivono è in realtà semplicissima da raccontare. Un uomo va a caccia dopo aver salutato la moglie e il figlio, ma cade in una grotta ...

