"Un altro bacio con te". Signorini e Malgioglio, colpo di scena piccante al GF Vip: imbarazzo in studio (Di sabato 19 dicembre 2020) Cristiano Malgioglio e Alfonso Signorini. Una storia segreta tra loro? Forse sì. E ora la frase di Cristiano al Grande Fratello Vip su Canale 5 lascia tutti senza fiato. "Ho provato un altro tipo di bacio con te", dice Malgy riferendosi a Signorini. Che urla allo scoop, proprio lui che è padre delle grandi esclusive. Tra Malgy e Signorini sembra che ci sia stata una storia. Acqua passata Poi Alfonso mostra un po' di clip in cui Malgy parla dei baci. "Quello che amo in particolare è il bacio alla mortadella. Quando hai voglia di mangiare qualcosa di strano, buono, che non mangi di continuo, come quando torni a casa e c'è della mortadella meravigliosa. È quello che non deve finire mai, perché più ne mangi e più ne vorresti mangiare", racconta. E poi fa ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020) Cristianoe Alfonso. Una storia segreta tra loro? Forse sì. E ora la frase di Cristiano al Grande Fratello Vip su Canale 5 lascia tutti senza fiato. "Ho provato untipo dicon te", dice Malgy riferendosi a. Che urla allo scoop, proprio lui che è padre delle grandi esclusive. Tra Malgy esembra che ci sia stata una storia. Acqua passata Poi Alfonso mostra un po' di clip in cui Malgy parla dei baci. "Quello che amo in particolare è ilalla mortadella. Quando hai voglia di mangiare qualcosa di strano, buono, che non mangi di continuo, come quando torni a casa e c'è della mortadella meravigliosa. È quello che non deve finire mai, perché più ne mangi e più ne vorresti mangiare", racconta. E poi fa ...

LemmingVolante : RT @Gio_Ebasta: Praticamente il nuovo DPCM è Monopoli fatto solo di imprevisti, probabilità, vicolo corto, vicolo stretto e la prigione, un… - m1011w : RT @FrancescoGBalz1: Malgioglio su Nardi: 'Noi non siamo abituati a un certo tipo di linguaggio' Malgioglio 5 minuti prima: 'Alfonso, io e… - ricciolidoro11 : RT @FrancescoGBalz1: Malgioglio su Nardi: 'Noi non siamo abituati a un certo tipo di linguaggio' Malgioglio 5 minuti prima: 'Alfonso, io e… - FrancescoGBalz1 : Malgioglio su Nardi: 'Noi non siamo abituati a un certo tipo di linguaggio' Malgioglio 5 minuti prima: 'Alfonso, i… - Gio_Ebasta : Praticamente il nuovo DPCM è Monopoli fatto solo di imprevisti, probabilità, vicolo corto, vicolo stretto e la prig… -