Stefano Bettarini contro Signorini: "Grazie a lui non lavoro più in tv" (Di venerdì 18 dicembre 2020) Stefano Bettarini accusa Alfonso Signorini e la produzione del GF Vip di averlo eliminato ingiustamente affibbiandogli un marchio infamante che non gli permette più di lavorare in tv. La permanenza di Stefano Bettarini all'interno della casa del GF Vip ha creato un record come soggiorno più breve all'interno del reality di canale cinque. Un triste primato L'articolo proviene da Leggilo.org.

