(Di venerdì 18 dicembre 2020) Il tecnico della, Claudionon vuole cali di tensione dopo il successo di. Se è vero che il, prossimo avversario della Doria, è ultimo in classifica, è altrettanto vero che gode di buona salute e si tratta di un avversario molto pericoloso. «Ci aspetta una– mette in guardia tutti il mister -, affrontiamo una squadra che ha buone geometrie e che meriterebbe più punti di quelli che ha. Stanno dove stavamo noi l’anno scorso. Cercheranno una vittoria-salvezza e lo stesso dobbiamo fare noi: il nostro obiettivo è arrivare il prima possibile ai 40 punti. Possiamo e dobbiamo fare risultato».caption id="attachment 1043077" align="alignnone" width="1024", getty/captionGestione. Tante partite ravvicinate impongono ...

ItaSportPress : Sampdoria, Ranieri: 'Scordiamoci Verona, contro il Crotone partita importantissima' - - DiMarzio : #SampCrotone | #Candreva può tornare a disposizione - sportli26181512 : Llorente verso il sì alla Samp: il Napoli lo lascia partire: Llorente verso il sì alla Samp: il Napoli lo lascia pa… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SAMPDORIA - Ranieri: dimentichiamo la vittoria di Verona - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SAMPDORIA - Ranieri: dimentichiamo la vittoria di Verona -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Ranieri

Sampdoria e Fernando Llorente sono sempre più vicini: come avevamo scritto giorni fa, l’attaccante è diretto verso Genova, per andare a giocare agli ordini di Ranieri. Secondo quanto riportato dall’es ...Sampdoria-Crotone è il match che andrà in scena sabato allle 18, andiamo alla scoperta di probabili formazioni, precedenti e curiosità.