Roma, ancora spaccio nella capitale: 12 kg di hashish e un arresto (Di venerdì 18 dicembre 2020) Arrestato un 35enne albanese, dalla Polizia di Stato, trovato in possesso di 12 Kg di hashish. L'arresto è stato eseguito nel corso di mirati servizi predisposti per la prevenzione ed il contrasto dei reati in genere, i "Falchi" della Sesta Sezione "Contrasto al Crimine diffuso" della Squadra Mobile della Questura di Roma. Nello specifico i poliziotti della Squadra Mobile hanno monitorato gli spostamenti di un cittadino albanese notato muoversi in modo sospetto in zona Tuscolana a bordo di una Smart. Lo stesso è stato pertanto sottoposto a controllo a seguito del quale ha mostrato un atteggiamento nervoso e schivo. Leggi anche: Bancarotta fraudolenta, maxi sequestro da 15 milioni di euro: arrestato il 'patron' del noto marchio di mobili Semeraro A fronte di ciò gli operatori hanno effettuato una perquisizione locale e domiciliare a ...

