Pescatori di Mazara finalmente in viaggio verso casa: 'Abbiamo cambiato quattro prigioni' (Di venerdì 18 dicembre 2020) Sono in navigazione verso Mazara del Vallo i due pescherecci Medinea e Antartide con 18 uomini di equipaggio liberati ieri dal governo del generale Haftar dopo la missione lampo in Libia del premier ...

Mov5Stelle : Liberati! Riportare a casa i 18 #pescatori di Mazara del Vallo sequestrati in #Libia è sempre stata una priorità pe… - nzingaretti : I pescatori di Mazara del Vallo tornano a casa, vi aspettiamo! Oggi è un giorno felice per l’Italia #Libia - mirellaliuzzi : Sono stati liberati i pescatori di Mazara del Vallo da 108 giorni in un carcere in Libia. La notizia è stata comuni… - rep_torino : Un'avvocata torinese dietro la liberazione in Libia dei pescatori di Mazara [di Federica Cravero] [aggiornamento de… - andreap2023 : RT @convivioblog: Dopo la felicità per la liberazione dei pescatori di Mazara del Vallo una domanda sorge spontanea: che sono andati a fare… -