Netflix, in programma una visione ‘solo audio’ (Di venerdì 18 dicembre 2020) Guardare Netflix senza immagini, o meglio, ascoltarlo senza distrazioni. È questa la nuova frontiera della celebre piattaforma streaming, che si accoda alla crescente voglia di podcast. La novità non è ancora stata introdotta in via ufficiale, ma la comunità XDA-Developers ha scovato la modalità ‘solo ascolto’ nella versione preliminare dell’app. Netflix, che per definizione nasce per essere guardato, presto introdurrà il modo di fruire dei contenuti della piattaforma solo attraverso l’audio. Sono diversi, infatti, i prodotti che possono essere goduti solo con l’udito: documentari, programmi di intrattenimento e culturali. Un modo quindi per evitare la ‘distrazione’ delle immagini e concentrarsi solo sull’audio. Il vantaggio della modalità risiede nel fatto che sarà possibile ascoltare qualsiasi contenuto anche in background, ossia ... Leggi su italiasera (Di venerdì 18 dicembre 2020) Guardaresenza immagini, o meglio, ascoltarlo senza distrazioni. È questa la nuova frontiera della celebre piattaforma streaming, che si accoda alla crescente voglia di podcast. La novità non è ancora stata introdotta in via ufficiale, ma la comunità XDA-Developers ha scovato la modalitàascolto’ nella versione preliminare dell’app., che per definizione nasce per essere guardato, presto introdurrà il modo di fruire dei contenuti della piattaforma solo attraverso l’audio. Sono diversi, infatti, i prodotti che possono essere goduti solo con l’udito: documentari, programmi di intrattenimento e culturali. Un modo quindi per evitare la ‘distrazione’ delle immagini e concentrarsi solo sull’audio. Il vantaggio della modalità risiede nel fatto che sarà possibile ascoltare qualsiasi contenuto anche in background, ossia ...

italiaserait : Netflix, in programma una visione ‘solo audio’ - RaimondoSecci : @Democristiano7 Nemmeno chi sta andando al lavoro come me? (Non l'avrei visto comunque, non guardo nessun programma… - xLonelygirl_ : Quindi devo sbrigarmi con il rewatch di Sherlock che avevo in programma da tempo prima che netflix lo levi, ma poi perché lo leva uffa - FilmMusicTracks : RT @Crazylipps1: Continua il nostro viaggio nel tartaro. I nostri però non sono inferi fatti di fuoco e fiamme, ma composti dialla sola mus… - Crazylipps1 : Continua il nostro viaggio nel tartaro. I nostri però non sono inferi fatti di fuoco e fiamme, ma composti dialla s… -

Ultime Notizie dalla rete : Netflix programma Shadow and Bone, il teaser trailer della serie Netflix Sky Tg24 Netflix, in programma una visione ‘solo audio’

Netflix, che per definizione nasce per essere guardato, presto introdurrà il modo di fruire dei contenuti della piattaforma solo attraverso l’audio. Sono diversi, infatti, i prodotti che possono ...

Netflix sta testando una nuova modalità ‘Solo Audio’

Netflix sta aggiornando la propria piattaforma per offrire agli utenti anche la possibilità di usufruire della modalità Solo Audio.

Netflix, che per definizione nasce per essere guardato, presto introdurrà il modo di fruire dei contenuti della piattaforma solo attraverso l’audio. Sono diversi, infatti, i prodotti che possono ...Netflix sta aggiornando la propria piattaforma per offrire agli utenti anche la possibilità di usufruire della modalità Solo Audio.