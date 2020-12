Natale, partito l’esodo verso il Sud: oggi sold out le Frecce Milano-Napoli (Di venerdì 18 dicembre 2020) E’ cominciato oggi l’esodo verso il Sud a bordo dei treni da Milano a Napoli, che viaggiano comunque al 50% di capienza per rispettare le norme anticovid. Al via oggi l’esodo verso il Sud. Sono praticamente esauriti i biglietti per i Frecciarossa da Milano a Napoli oggi, e sul sito di Trenitalia restano pochissimi posti Leggi su 2anews (Di venerdì 18 dicembre 2020) E’ cominciatoil Sud a bordo dei treni da, che viaggiano comunque al 50% di capienza per rispettare le norme anticovid. Al viail Sud. Sono praticamente esauriti i biglietti per i Frecciarossa da, e sul sito di Trenitalia restano pochissimi posti

IlFriuli : Lo Spirito del #Natale . Partito il concorso in collaborazione con il Comitato regionale @PLocoFVGEventi per valori… - zonarossaAdios : Ultime notizie Ultime notizie È partito l'esodo verso il Sud. Se dovete raggiungere i Vostri Cari È consigliabile… - pairsonnalitesF : Non ti presento i miei, il film di Natale LGBT+ con protagonista Kristen Stewart: Arriva il primo Partito Gay per i… - DueMondiNews : Il partito di Giorgia Meloni si mobilita a sostegno delle aziende italiane, i prodotti tipici, il piccolo commercio… - Deiana_Luca9 : In effetti dopo sto scempio Istituzionale dovrebbero essere sciolti come partito,ma si riuscirà in tutt'altra impre… -

Ultime Notizie dalla rete : Natale partito Italia zona rossa o arancione a Natale: riunione del governo, oggi si decide Corriere della Sera Genova, l’assessore Nicolò "Tutti noi dobbiamo fare un Natale sobrio"

«Per un Natale, anche chi è sempre stato abituato ... E di sicuro il Comune farà la sua parte quando ci sarà da affrontare la somministrazione dei vaccini, sfida fondamentale che richiederà ...

Cashback natalizio, esclusi i rimborsi delle spese pagate con Bancomat

Infatti l’app Io viene utilizzata da gran parte della popolazione ... Quindi per l’extra cashback di Natale ci sono tutte le risorse necessarie».

«Per un Natale, anche chi è sempre stato abituato ... E di sicuro il Comune farà la sua parte quando ci sarà da affrontare la somministrazione dei vaccini, sfida fondamentale che richiederà ...Infatti l’app Io viene utilizzata da gran parte della popolazione ... Quindi per l’extra cashback di Natale ci sono tutte le risorse necessarie».