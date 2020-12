Milan, Calabria: “Kalulu? Non deve accontentarsi, ecco il mio consiglio” (Di venerdì 18 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIE Milan NEWS - Davide Calabria, terzino destro rossonero, ha parlato del compagno di reparto Pierre Kalulu. Le dichiarazioni Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 18 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIENEWS - Davide, terzino destro rossonero, ha parlato del compagno di reparto Pierre. Le dichiarazioni Pianeta

AntoVitiello : Formazione ufficiale #Milan: Donnarumma, Calabria, Gabbia, Romagnoli, Hernandez, Kessie, Bennacer, Castillejo, Diaz… - gb46290720 : RT @PianetaMilan: .@acmilan, #Calabria: '#Kalulu? Non deve accontentarsi, ecco il mio consiglio' - #ACMilan #Milan #SempreMilan https://t.c… - Fantacalcio : Milan, Calabria is on fire: 'Sì, è il mio miglior momento' - PianetaMilan : .@acmilan, #Calabria: '#Kalulu? Non deve accontentarsi, ecco il mio consiglio' - #ACMilan #Milan #SempreMilan - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ???? #Milan, le ultime di CMIT su #Calabria: non c’è l’accordo per il rinnovo ??? @mirkocalemme -