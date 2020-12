Masterchef 10 | Barbieri è Cattivix

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 18 dicembre 2020) BrunoUn tempo ac’erano i piatti volanti di Joe Bastianich e la faccia granitica di Carlo Cracco a spaventare i concorrenti, mentre Brunoera considerato il simpatico della compagnia. A distanza di dieci anni lo chef è cambiato e, da veterano della giuria, sta diventando l’incubo di colleghi e aspiranti cuochi. Ai primi live cooking della nuova edizione,si è presentato con un completo rosso e camicia rossa e nera molto devil, un look per il quale Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli lo hanno preso in giro, ma che si è rivelato parlante. Perchè lo spirito di Miranda Priestly de Il Diavolo veste Prada si è ormai praticamente impossessato di lui, spingendolo a bocciare la maggior parte dei presenti al suon di “o sei preparato, o sai delle cose, o torni a casa“. Esigente, ...