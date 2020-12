Il video anni ’80 di Alaska Airlines per promuovere la sicurezza a bordo (Di venerdì 18 dicembre 2020) Una scena del video di “Safety Dance” (foto: Alaska Airlines)Non c’è niente di meglio di un video anni ’80, stile Madonna o George Michael, per combattere la paura di volare nel pieno di una pandemia. Pop, colorato e orecchiabile. È quello lanciato da Alaska Airlines per promuovere la sicurezza a bordo. Girato come un videoclip degno di Mtv ai tempi migliori, riprende una canzone del 1982 e la trasforma in un inno a mascherine, mani lavate e ricambio d’aria in aereo. Protagonisti della clip (che porta la firma di d Warren Fu, che ha lavorato con artisti del calibro di Dua Lipa e Daft Punk, ed è coreografato da Anna Matuszewski) sono i dipendenti della compagnia aerea, che si sono calati nei ... Leggi su wired (Di venerdì 18 dicembre 2020) Una scena deldi “Safety Dance” (foto:)Non c’è niente di meglio di un’80, stile Madonna o George Michael, per combattere la paura di volare nel pieno di una pandemia. Pop, colorato e orecchiabile. È quello lanciato daperla. Girato come unclip degno di Mtv ai tempi migliori, riprende una canzone del 1982 e la trasforma in un inno a mascherine, mani lavate e ricambio d’aria in aereo. Protagonisti della clip (che porta la firma di d Warren Fu, che ha lavorato con artisti del calibro di Dua Lipa e Daft Punk, ed è coreografato da Anna Matuszewski) sono i dipendenti della compagnia aerea, che si sono calati nei ...

