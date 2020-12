Ibrahimovic alla Uefa: «Voglio essere trattato come un giocatore normale» (Di venerdì 18 dicembre 2020) Intervenuto ai microfoni della Uefa, Zlatan Ibrahimovic ha parlato del proprio presente e futuro nel mondo del calcio ad alti livelli Intervistato dalla Uefa, Zlatan Ibrahimovic ha così parlato dei traguardi raggiunti in carriera: «Ho 39 anni e per quello che ho già fatto in carriera, non avrei motivo di continuare a fare questo lavoro. Ancora oggi però ho la stessa passione di sempre, non mi sento mai soddisfatto e Voglio sempre di più. Non vedo molti giocatori della mia età che giocavano o giocano ancora oggi come sto facendo io adesso. Quando un giocatore supera i 30 anni, inizia la sua parabola discendente e infine si ritira. Invece io a 30 anni ho iniziato a migliorare». LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU MILANNEWS24 LONGEVITA ‘- «Ho sentito atleti ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Intervenuto ai microfoni della, Zlatanha parlato del proprio presente e futuro nel mondo del calcio ad alti livelli Intervistato d, Zlatanha così parlato dei traguardi raggiunti in carriera: «Ho 39 anni e per quello che ho già fatto in carriera, non avrei motivo di continuare a fare questo lavoro. Ancora oggi però ho la stessa passione di sempre, non mi sento mai soddisfatto esempre di più. Non vedo molti giocatori della mia età che giocavano o giocano ancora oggisto facendo io adesso. Quando unsupera i 30 anni, inizia la sua parabola discendente e infine si ritira. Invece io a 30 anni ho iniziato a migliorare». LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU MILANNEWS24 LONGEVITA ‘- «Ho sentito atleti ...

