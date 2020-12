Dalla Roma femminile una maglia per la piccola Olivia (Di venerdì 18 dicembre 2020) Un regalo anticipato di Natale. O forse due. La storia della piccola Olivia, nei giorni scorsi, ha avuto molto risalto su stampa e social perché era stata rifiutata da una società che non prevedeva ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 18 dicembre 2020) Un regalo anticipato di Natale. O forse due. La storia della, nei giorni scorsi, ha avuto molto risalto su stampa e social perché era stata rifiutata da una società che non prevedeva ...

matteosalvinimi : Almeno 2 miliardi per azzerare i versamenti e i contributi a carico di lavoratori autonomi, Partite Iva, artigiani… - Tg3web : Dall'inchiesta sull'uccisione di Giulio Regeni, chiusa dalla Procura Di Roma, emergono nuovi dettagli. Un sesto uom… - mariocalabresi : “È un magma unico, in cui vivere è difficile e faticoso”. Per oltre 2 anni #MassimoSiragusa, uno dei grandi fotogra… - __nohate : Dalla Roma-Firenze, in attesa dei Dissennatori, per oggi è tutto - Consorzio_Gtm2 : RT @Retake_Roma: ??????Breaking news ?????? Un mondo di complimenti alla nostra @alealfaro89 che è appena diventata dottoressa con una tesi su 'D… -