Cyberpunk 2077 | GTA 5 e gli NPC a confronto | come reagiscono in determinate situazioni?

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 18 dicembre 2020) I giocatori sono spesso attratti dalla promessa di libertà offerta dai videogiochi open-world. La possibilità di provare cose diverse e vederereagisce il mondo di gioco può fornire ore di divertimento a coloro che cercano di deviare dalla storia principale con missioni secondarie o semplicemente esplorare le meccaniche di gioco di un titolo. Un giocatore ha recentemente deciso di esplorare le differenze tra i personaggi non giocabili (NPC) tra l'amato Grand Theft Auto V del 2013 e il recente. Bear Gaming Asia ha caricato un video di quasi 9 minuti, mentre lo si può vedere vagare in entrambi i mondi di gioco, interagendo con gli NPC in varieper vedere. Prendiamo ad esempio il puntare una pistola contro persone in macchina: su ...