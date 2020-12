CorSport: Insigne chiede scusa ai compagni per essersi fatto espellere (Di venerdì 18 dicembre 2020) Rischia di chiudersi lontano dal campo l’anno di Lorenzo Insigne. Oggi è attesa la decisione del giudice sportivo sulla sua espulsione durante Inter-Juventus. Si vedrà se le giornate di squalifica saranno due, e allora il capitano tornerà in campo direttamente nel 2021, oppure una soltanto. Subito dopo la partita, Insigne si era subito scusato con l’arbitro Massa, negli spogliatoi. Ieri, scrive il Corriere dello Sport, lo ha fatto anche con la squadra. Che gli ha manifestato la sua solidarietà. “Insigne si è allenato regolarmente con la squadra al centro sportivo di Castel Volturno: ha palesato il suo dispiacere per i fatti, ovviamente, ma il gruppo è con lui”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 18 dicembre 2020) Rischia di chiudersi lontano dal campo l’anno di Lorenzo. Oggi è attesa la decisione del giudice sportivo sulla sua espulsione durante Inter-Juventus. Si vedrà se le giornate di squalifica saranno due, e allora il capitano tornerà in campo direttamente nel 2021, oppure una soltanto. Subito dopo la partita,si era subitoto con l’arbitro Massa, negli spogliatoi. Ieri, scrive il Corriere dello Sport, lo haanche con la squadra. Che gli ha manifestato la sua solidarietà. “si è allenato regolarmente con la squadra al centro sportivo di Castel Volturno: ha palesato il suo dispiacere per i fatti, ovviamente, ma il gruppo è con lui”. L'articolo ilNapolista.

