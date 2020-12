Zona rossa e restrizioni per pranzo e cena di Natale | massimo due congiunti

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Nuoveperdidue. Ieri sera infatti l’agenzia di stampa Ansa, citando proprio fonti dell’esecutivo, ha scritto che il governo sta valutando la possibilità di una deroga al divieto di spostamenti tra comuni – ed eventualmente anche all’interno di uno stesso comune in caso di ripristino della– per ipiù stretti in occasione cenone della vigilia die deldel 25. La deroga, in ogni caso, riguarderebbe un numero strettissimo di: due, secondo le stesse fonti. È proprio la deroga che andrebbe incontro anche alle richieste avanzate dagli amministratori della Lega in queste ore. Ma a quanto pare ...