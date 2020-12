Un rigore di Lukaku lancia l’Inter a un punto dal Milan

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Sorride l'Inter nel turno infrasettimanale di serie A. La formazione nerazzurra batte il Napoli con undial 73' (espulsione di Insigne per ingiurie) e risale in classifica complice il pareggio (2-2) dela Genova. Doppietta di Destro per i rossoblù (47' e 60').Doppio pareggio prima al 52' di Calabria e poi all'83' di Kalulu per il. Pareggio (1-1) anche tra Fiorentina e Sassuolo con reti al 3' di Traoré ed il pareggio viole al 34' sudi Vlahovic. La Sampdoria espugna Verona 2-1 con le reti di Ekdal al 41' e Verre al 54'. A nulla vale ildi Zaccagni al 70'. Spezia e Bologna 2-2. A segno al 9' e 63' Nzola. Per il Bologna gol al 72' di Dominguez ed il pari al 92' di Barrow che sbaglia unqualche minuto dopo. Infine 0-0 tra ...