Ultime Notizie Roma del 17-12-2020 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 17 dicembre 2020)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio i nostri pescatori sono liberi fra poche ore potranno riabbracciare le proprie famiglie i propri cari lo ha annunciato il ministro degli Esteri Di Maio su Facebook il sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci informa che i pescatori hanno già parlato con i loro familiari e sono a loro pescherecci Antartide medinea il motorista chiama la moglie devo lasciarti a chiudere la telefonata perché devo far partire il motore del peschereccio il premier Conte sul posto a Bengasi insieme a Di Maio che grazie l’hai se la nostra intelligenza esterna è tutto il corpo diplomatico che hanno lavorato per riportarli a casa la presidente della commissione europea Ursula von der leyen ha annunciato che il mio europei alle vaccinazioni contro il covid e cominceranno il prossimo 7 dicembre comunque ...