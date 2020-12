Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzini svelate le ragione del litigio, Signorini “molto grave” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Alfonso Signorini ha svelato le vere ragioni dell’antipatia tra Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzini, a detta sua le motivazioni sarebbero molto più gravi di quanto riportato dai due vipponi, ecco perché Alfonso Signorini, ha svelato che ragioni del litigio tra Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzini non sarebbero quelle che sono emerse durante il loro confronto L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 17 dicembre 2020) Alfonsoha svelato le vere ragioni dell’antipatia tra, a detta sua le motivazioni sarebberopiù gravi di quanto riportato dai due vipponi, ecco perché Alfonso, ha svelato che ragioni deltranon sarebbero quelle che sono emerse durante il loro confronto L'articolo proviene da Leggilo.org.

obvae_ : RT @aleloves_lou: Ma che poi, io dopo 5 anni ancora non ho superato Tommaso Zorzi nel suo video di presentazione a Riccanza 1. Come cazzo… - virpix : @KiciRobert @zorzi_gaia Ripeto: PESANTEZZA. Come direbbe l’ormai re dell’over party Tommaso Zorzi: c’è gente talmen… - __Natalia_m : RT @tpwkaIways: Dimenticarsi di Francesco Oppini è facile e veloce, ce lo racconta Tommaso Zorzi #GFVIP - __Natalia_m : RT @CRISTINAMAVIO: TOMMASO ZORZI SEI FOTTUTAMENTE BONO E SONO FOTTUTAMENTE INNAMORATA DI TE (parte 2) #gfvip - aleloves_lou : Ma che poi, io dopo 5 anni ancora non ho superato Tommaso Zorzi nel suo video di presentazione a Riccanza 1. Come… -