Sci alpino | Dominik Paris | “Oggi non è stata una giornata positiva | devo cercare di migliorarmi”

(Di giovedì 17 dicembre 2020)non ha cominciato nel migliore dei modi il suo percorso di avvicinamento alle gare del weekend di Coppa del Mondo 2020-2021 di sciin Val Gardena, restando fuori dalla top20 in entrambe le sessioni di prova della discesa libera in programma sabato 19 dicembre. Il fuoriclasse azzurro, dopo un 21° posto nelle prove di ieri, quest’ha fatto ancora fatica a trovare il giusto feeling dovendosi accontentare della 38ma piazza a 2?42 di ritardo dal miglior tempo fatto segnare dal norvegese Aleksander Aamodt Kilde. “Cerco diperò non èuna, quindicapire un po’ dai video su cosa posso migliorare e soprattutto dove posso guadagnare un po’ di tempo – ha ...

Eurosport_IT : MARTA BASSINO FENOMENALE! ?????? Dopo Sölden l'azzurra trionfa anche a Courchevel con una fantastica 2a manche ????????… - sportface2016 : #SciAlpino, le parole della sciatrice azzurra Sofia #Goggia dopo la seconda prova cronometrata della discesa femmin… - infoitsport : Sci alpino, orari gare fine settimana Val Gardena, Val d'Isere e Alta Badia. Programma, tv, streaming - infoitsport : Sci alpino femminile: Marta Bassino decima nella prima prova cronometrata della discesa femminile di Val d'Isère - infoitsport : LIVE Sci alpino, Seconda Prova Discesa Val d'Isere in DIRETTA: Johnson si conferma, McKennis no. Sofia Goggia ancor… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

Dominik Paris non ha cominciato nel migliore dei modi il suo percorso di avvicinamento alle gare del weekend di Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino in Val Gardena, restando fuori dalla top20 in ...Sci Alpino, le parole della sciatrice azzurra Sofia Goggia dopo la seconda prova cronometrata della discesa femminile: "In Val d'Isère pista molto bella, posso ancora migliorare parecchio" ...