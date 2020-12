Scende dall’auto e poi il botto | gli ultimi attimi di vita di Christian

Leggi su chenews

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Muore investito sulla Pontina, una delle strade più pericolose della capitale per incidenti stradali mortali.Ricci, 41 anni, operaio di Cisterna di Latina, era rimasto fermo con l’auto e nellore per valutare la situazione è stato travolto e trascinato per molti metri. L’incidente è avvenuto approssimativamente alle ore 6.50 di questa mattina. L’uomo è stato travolto ed ucciso da due autoveicoli mentre attraversava la Pontina al kilometro 33, altezza Castagnetta, nel territorio comunale di Pomezia, probabilmente per raggiungere l’area di servizio Agip per un guasto alla sua auto. Una volta in strada, come riferiscono gli investigatori della polizia stradale di Aprilia, è stato colpito da un primo veicolo e immediatamente investito da una seconda auto e poi trascinato per alcuni metri sull’asfalto. Sul posto è ...