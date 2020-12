Salvini senza argomenti sul Covid rispolvera la teoria del complotto cinese (Di giovedì 17 dicembre 2020) Siamo a dicembre 2020, dopo un anno in cui le fantasticherie sul virus creato appositamente sono state abbondantemente smentite e vengono ormai ripetute a pappagallo da qualche fulminato complottista ... Leggi su globalist (Di giovedì 17 dicembre 2020) Siamo a dicembre 2020, dopo un anno in cui le fantasticherie sul virus creato appositamente sono state abbondantemente smentite e vengono ormai ripetute a pappagallo da qualche fulminato complottista ...

Matteo Salvini commette un'altra gaffe in Senato in merito alla pandemia globale da Coronavirus. Condivide in aula le sue idee complottiste ...

Covid, Zaia anticipa il governo e prepara la stretta

"Abbiamo il dovere di intervenire oggi senza esitazioni -è la linea Maginot di Franceschini ... A sera, tutti i presidenti di Regione della Lega, dopo un summit con Salvini, invocano ristori totali e ...

Matteo Salvini commette un'altra gaffe in Senato in merito alla pandemia globale da Coronavirus. Condivide in aula le sue idee complottiste ...