Rabbia Napoli, rosso Insigne: il dialogo con Massa e cosa rischia (Di giovedì 17 dicembre 2020) L’arbitro Massa ha espulso Lorenzo Insigne al 72? del match Inter-Napoli: questo il dialogo che ha portato al rosso per il napoletano La coda di polemiche di Inter–Napoli è stata causata dall’espulsione di Massa a Insigne. Il capitano partenopeo è stato costretto a lasciare il terreno di gioco al momento del calcio di rigore per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 17 dicembre 2020) L’arbitroha espulso Lorenzoal 72? del match Inter-: questo ilche ha portato alper il napoletano La coda di polemiche di Inter–è stata causata dall’espulsione di. Il capitano partenopeo è stato costretto a lasciare il terreno di gioco al momento del calcio di rigore per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

infoitsport : Inter-Napoli, rabbia Gattuso: “Massa voleva fare il protagonista” - stefano_gatto97 : RT @Sport_Mediaset: La rabbia di #Gattuso: 'Arbitro permaloso. Solo in italia si viene espulsi per un vai a cag...' #InterNapoli https://t… - sportli26181512 : Rabbia Gattuso per il rosso a Insigne: 'Solo in Italia si espelle per un vai a cag...': Rabbia Gattuso per il rosso… - calciomercatoit : #InterNapoli, la rabbia di #Gattuso per il rosso a #Insigne! - danilo_cara : RT @Sport_Mediaset: La rabbia di #Gattuso: 'Arbitro permaloso. Solo in italia si viene espulsi per un vai a cag...' #InterNapoli https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Rabbia Napoli Bus e metropolitana di Napoli senza regole, la rabbia del sindacato: «Il Comune ci ha... Il Mattino Inter e Napoli. la congiura dei peggiori

L’illusione di un calcio migliore, più giusto e trasparente, svanisce in una anonima serata di mezza settimana. In una partita che sembrava scossa solo dal pareggio interno della Juve, con nuove ipote ...

L’Inter batte il Napoli e avvicina il Milan, CR7 frena la Juve

L'Inter batte il Napoli con il solito Lukaku, anche grazie all'espulsione di Insigne, e va a un solo punto di distacco dal Milan, fermato sul pari dal Genoa - Cristiano Ronaldo fallisce il rigore cont ...

L’illusione di un calcio migliore, più giusto e trasparente, svanisce in una anonima serata di mezza settimana. In una partita che sembrava scossa solo dal pareggio interno della Juve, con nuove ipote ...L'Inter batte il Napoli con il solito Lukaku, anche grazie all'espulsione di Insigne, e va a un solo punto di distacco dal Milan, fermato sul pari dal Genoa - Cristiano Ronaldo fallisce il rigore cont ...