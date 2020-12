L’ex inviato di Report dell’inchiesta su Juve ed ultras | “Ho subito un attentato”

Leggi su nonsolo.tv

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Federico Ruffo, exdi, da settembre conduce il programma Mi manda Raitre. In un’intervista a Leggo, ha rivelato qualche notizia, non conosciuta, legata all’ inchiesta su Raffaello Bucci. Scendiamo nei particolari. Ricordiamo, per i pochi che non lo conoscono che Bucci era l’ultrà dellantus rimasto ucciso, dopo essere precipitato da un viadotto. I PM, grazie all’inchiesta, hanno deciso di riaprire il caso, tramutato da suicidio a omicidio. Nell’intervista Federico Ruffo ha rivelato: “Qual è l’inchiesta che mi è rimasta più nel cuore? Quella sui legami tra ‘ndrangheta e ultrà dellantus. Ho legato con il figlio di Raffaello Bucci, il tifoso bianconero morto nel luglio 2016 dopo essere precipitato dal viadotto autostradale di Fossano. Con la nostra inchiesta, abbiamo portato alla riapertura ...