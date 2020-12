I pescatori, Haftar e i negoziati. Perché alla Libia serve una missione dei Caschi Blu (Di giovedì 17 dicembre 2020) Mentre il presidente del Consiglio Giuseppe Conte era in Cirenaica, “a liberare” (come hanno detto fonti di Palazzo Chigi) i pescatori siciliani tenuti da 108 giorni in ostaggio dei ribelli dell’Est libico, Formiche.net raccoglie una riflessione di Federica Saini Fasanotti, esperta di Libia della Brookings Institution. Fasanotti ricorda innanzitutto un aspetto della vicenda che riguarda i pescatori italiani in ostaggio a Bengasi di cui aveva già parlato su queste colonne a ridosso del loro sequestro, avvenuto il 1° settembre: “Si trovavano a 35 miglia dalla costa libica, ma la Zona economica esclusiva per volontà di Gheddafi si estende per 74, e questo significa che ne erano all’interno, sebbene quell’estensione sia una decisione unilaterale del raìs non ratificata da nessun trattato internazionale: hanno preso un ... Leggi su formiche (Di giovedì 17 dicembre 2020) Mentre il presidente del Consiglio Giuseppe Conte era in Cirenaica, “a liberare” (come hanno detto fonti di Palazzo Chigi) isiciliani tenuti da 108 giorni in ostaggio dei ribelli dell’Est libico, Formiche.net raccoglie una riflessione di Federica Saini Fasanotti, esperta didella Brookings Institution. Fasanotti ricorda innanzitutto un aspetto della vicenda che riguarda iitaliani in ostaggio a Bengasi di cui aveva già parlato su queste colonne a ridosso del loro sequestro, avvenuto il 1° settembre: “Si trovavano a 35 miglia dcosta libica, ma la Zona economica esclusiva per volontà di Gheddafi si estende per 74, e questo significa che ne erano all’interno, sebbene quell’estensione sia una decisione unilaterale del raìs non ratificata da nessun trattato internazionale: hanno preso un ...

