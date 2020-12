Giulietti e il caso Regeni | ' Il ' sovranismo dei sentimenti' mi fa ribrezzo'

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Ci sarà una ragione, e Globalist ne ha meritoriamente parlato, se sono cresciute in questo anno del 64% le minacce via social nei confronti delle croniste e dei cronisti, e la tipologia più colpita è ...

MaurizioBekar : RT @freelancefvg: FNSI - Caso Regeni, il 10 dicembre conferenza stampa alla Camera con i genitori di Giulio e il presidente Giulietti https… - reporterogero : Caso #Regeni, domani la conferenza stampa alla #Camera con i genitori di Giulio ed il presidente Fsni Giulietti - freelancefvg : FNSI - Caso Regeni, il 10 dicembre conferenza stampa alla Camera con i genitori di Giulio e il presidente Giulietti -

Ultime Notizie dalla rete : Giulietti caso

Fnsi

Il presidente della Fnsi: "Quella di Regeni è una vicenda vergognosa per la dignità nazionale e costituzionale. E chi, con cinismo, dice sono affari loro, affari della famiglia, non capisce niente".Al via la decima edizione del Premio Morrione per il giornalismo investigativo: coloro tra gli under 30 che vorranno partecipare hanno tempo fino al ...