Cristiano Malgioglio vuole uscire dal GF Vip: “Fatemi parlare col produttore” la regia censura (Di giovedì 17 dicembre 2020) Le ultime ore sono state alquanto movimentate per Cristiano Malgioglio nella casa del GF Vip. L’artista siciliano, infatti, ha dichiarato di voler abbandonare la casa immediatamente. I motivi celati dietro questa decisione non sono ancora completamente noti, specie perché la regia del programma ha censurato le scene. Mentre il cantante stava dando luogo ad una sua sfuriata, la produzione ha cambiato inquadratura mostrando un altro lato della casa. I telespettatori collegati in quel momento sul canale 55 del digitale terrestre hanno assistito alla scena in diretta. La crisi isterica di Cristiano Malgioglio Un po’ di ore fa, Cristiano Mlgioglio ha avuto un durissimo sfogo in cui ha dichiarato di voler abbandonare la casa del GF Vip. La puntata di ieri sera è stata ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 17 dicembre 2020) Le ultime ore sono state alquanto movimentate pernella casa del GF Vip. L’artista siciliano, infatti, ha dichiarato di voler abbandonare la casa immediatamente. I motivi celati dietro questa decisione non sono ancora completamente noti, specie perché ladel programma hato le scene. Mentre il cantante stava dando luogo ad una sua sfuriata, la produzione ha cambiato inquadratura mostrando un altro lato della casa. I telespettatori collegati in quel momento sul canale 55 del digitale terrestre hanno assistito alla scena in diretta. La crisi isterica diUn po’ di ore fa,Mlgioglio ha avuto un durissimo sfogo in cui ha dichiarato di voler abbandonare la casa del GF Vip. La puntata di ieri sera è stata ...

