WhatsApp non funzionerà più su alcuni smartphone: la lista aggiornata (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Presto WhatsApp si aggiornerà e non sarà più disponibile su una lista di smartphone “datati”. Ecco quali sono e cosa bisognerà fare Tra le app di messaggistica più amate ed utilizzate al mondo, c’è sicuramente WhatsApp. Grazie alle sue tantissime funzionalità diverse e complete, sono milioni gli utenti in tutto il mondo che ogni giorno L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Prestosi aggiornerà e non sarà più disponibile su unadi“datati”. Ecco quali sono e cosa bisognerà fare Tra le app di messaggistica più amate ed utilizzate al mondo, c’è sicuramente. Grazie alle sue tantissime funzionalità diverse e complete, sono milioni gli utenti in tutto il mondo che ogni giorno L'articolo proviene da Inews.it.

INPS_it : #InpsComunica #AttentiAlleTruffe Su #WhatsApp in queste ore sta circolando un #falso modulo #Inps per richiedere il… - mecna : No, WhatsApp lo uso per accumulare conversazioni non lette. - matteosalvinimi : #Salvini: ho scritto un Whatsapp a Conte e gli ho espresso la mia grande preoccupazione in particolare per la riape… - FidelRoman24 : RT @gliInvisibili: ????IN TRASFERIMENTO???? È SOLO UNA CUCCIOLA! Canile di Mendicino (CS) Anche lei figlia dell'ignoranza?? buttata, tanto no… - peekanuu : È andato in down telegram e mo mi tocca usare whatsapp. Ma non c'è mai fine al peggio eh. -