Telegram down, disservizi in tutta Italia: cosa sta succedendo (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Da qualche minuto, Telegram down in tutta Italia. Tantissimi utenti stanno segnalando il disservizio: ecco cosa sta succedendo Il noto servizio di messaggistica Telegram è down in tutta Italia. Provando ad accedere ora all'app, risulta impossibile connettersi alla rete. Tantissimi utenti stanno segnalando il problema, con l'hashtag #Telegramdown che è già in tendenza su Twitter.

