San Gennaro non fa il miracolo: il sangue resta solido (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Anche al termine di una seconda celebrazione il miracolo di San Gennaro non c'è stato: nel pomeriggio una nuova messa alla presenza dell'Arcivescovo di Napoli, cardinale Crescenzio Sepe. Non è servita nemmeno la seconda messa a far sciogliere il sangue di San Gennaro. Al termine dell'ulteriore celebrazione il miracolo non c'è stato. Proseguono nella Cattedrale

