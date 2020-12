Rampelli: Eur Spa fallirà per via di Nuvola di Fuksas (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma – Queste le parole di Fabio Rampelli: “L’emendamento sull’Eur Spa non e’ campanilistico perche’ cerca di tutelare l’architettura razionalista italiana cosi’ come non potrebbe dirsi campanilistica a vantaggio di Firenze una proposta di valorizzazione dell’architettura rinascimentale.” “L’Esposizione Universale E42 e’ patrimonio dell’umanita’, non attiene a un territorio circoscritto. L’Eur rappresenta un gioiello urbanistico e amministrativo messo in crisi dalla realizzazione, voluta da Veltroni, di un ‘palloide’ tutto ferro e vetro, la Nuvola di Fuksas, economicamente insostenibile per l’ex ente territoriale”, prosegue Rampelli. “Un capriccio che ha messo in ginocchio una societa’ in perfetto equilibrio di bilancio costringendola a svendere 4 immobili di pregio, tra cui il Museo Pigorini, che gli fruttavano 16 ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma – Queste le parole di Fabio: “L’emendamento sull’Eur Spa non e’ campanilistico perche’ cerca di tutelare l’architettura razionalista italiana cosi’ come non potrebbe dirsi campanilistica a vantaggio di Firenze una proposta di valorizzazione dell’architettura rinascimentale.” “L’Esposizione Universale E42 e’ patrimonio dell’umanita’, non attiene a un territorio circoscritto. L’Eur rappresenta un gioiello urbanistico e amministrativo messo in crisi dalla realizzazione, voluta da Veltroni, di un ‘palloide’ tutto ferro e vetro, ladi, economicamente insostenibile per l’ex ente territoriale”, prosegue. “Un capriccio che ha messo in ginocchio una societa’ in perfetto equilibrio di bilancio costringendola a svendere 4 immobili di pregio, tra cui il Museo Pigorini, che gli fruttavano 16 ...

